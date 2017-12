Omicidio Parabiago: questa mattina l’ultimo saluto a Simona Forelli.

Tutta la città per dare il suo ultimo saluto a Simona Forelli. Stamani, 22 dicembre, ultimo saluto alla giovane mamma uccisa e abbraccio ideale a tutta la sua famiglia e ai suoi figlioletti.

Chiesa piena, tutti si avvicinano ai familiari distrutti dal dolore. Presenti anche i Carabinieri: anche loro hanno vissuto da vicino la tragedia. In molti si avvicinano alla bara per dare il loro ultimo saluto a Simona.

In Chiesa anche il sindaco Raffaele Cucchi con l’assessore all’urbanistica Marica Slavazza e il vicesindaco Adriana Nebuloni.

Nel video, la madre della ragazza, sorretta da amici e parenti, accoglie il feretro giunto sul sagrato: non riuscirà a staccarsi dalla bara per quasi tutta la durata della funzione.

“Pensiamo ai due bimbi. Sono il segno di una vita pensata bella. La vita a di Simona ha conosciuto troppo presto violenza. Ma non c’è amore più grande si chi dà la vita. Simona vive nei suoi figli affidati a noi come germogli al freddo. dobbiamo essere vicino uno con l’altro. Ci sentiamo più poveri in questo Natale ma dobbiamo stare vicino al Signore. Lo dobbiamo a Simona”.