Omicidio Saronno: trovato un corpo nel Parco del Lura.

Omicidio Saronno

Poco dopo le 22.00 di martedì 17 aprile una guardia ecozoofila ha trovato un cadavere all’interno del Parco del Lura di via don Volpi a Saronno.

Il corpo è di un 40enne straniero, egiziano, incensurato e in Italia regolarmente. Viveva nella zona ed era sposato con figli.

Sul posto diversi mezzi di 118, Vigili del fuoco e naturalmente Carabinieri. Intorno all’1.00 sono arrivati anche la Scientifica per i rilievi, il magistrato e il medico legale. L’area è stata presidiata per l’intera nottata da una pattuglia di carabinieri tornati anche questa mattina per cercare l’arma del delitto.

Il cadavere è stato trovato vicino allo spiazzo dedicato a Mevin Jones con diverse coltellate, una anche alla base del corpo.

Al momento le indagini si stanno concentrando nella vita relazionale dell’uomo e non negli ambienti del piccolo spaccio come era emerso nelle prime ore dopo il ritrovamento del 40enne.