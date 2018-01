Un ordigno è stato trovato stamattina al circolo Pd di Pratocentenaro.

Ordigno contro il Pd

Una bottiglia di benzina e una bomboletta del gas, insieme ad un innesco, sono state trovate stamattina dentro la saracinesca del Circolo Pd di Pratocentenaro, a Milano. Un ordigno rudimentale ma che poteva anche esplodere e fare male.

Il commento di Mirabelli

“Sono vicino ai compagni e agli amici che ogni giorno aprono la sede e si impegnano per il proprio quartiere e il proprio partito. Questa intimidazione non ha padri, nessuno l’ha rivendicata ma è chiara la matrice fascista di chi con questi atti vuole condizionare il libero dibattito politico in campagna elettorale e provare a spaventare l’unica forza politica ancora radicata sul territorio. Al di là della condanna necessaria dell’ennesimo atto fascista contro il PD serve che tutti abbassino i toni, difendano la democrazia, rispettino l’avversario. E l’unico modo per togliere spazio ai cretini e difendere il libero confronto”. Lo scrive il senatore Franco Mirabelli.