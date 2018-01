Ospedale nel caos: è davvero una situazione d’emergenza quella che l’ospedale di Saronno sta vivendo negli ultimi giorni di festa.

Ospedale nel caos: anche le ambulanze in coda

Più di sette ambulanze in coda, corridoi del Pronto soccorso affollatissimi e ore interminabili di attesa prima di essere visitati: quella che l’ospedale di Saronno sta vivendo negli ultimi giorni è una vera e propria situazione d’emergenza. Con l’arrivo dell’ondata influenzale, gli accessi al Ps sono aumentati a dismisura e i lettini a disposizione si sono presto esauriti. La conseguenza? Il caos.

Il commento del direttore medico

“E’ inutile aspettare ore e ore al Pronto soccorso per delle situazioni non di emergenza quando altre strutture sono in grado di fornire una risposta immediata e altrettanto qualificata. Ci sono i medici curanti, e i loro sostituiti in caso di ferie, e le strutture di continuità assistenziale con tre medici anche nei giorni festivi e 24 ore su 24”. E’ il commento del direttore medico di presidio Francesco Rossitto. Ampio servizio su La Settimana in edicola da oggi, venerdì 5 gennaio.