Come riporta il Giornale di Monza, in un’abitazione di via Ada Negri a Paina di Giussano c’è stato un omicidio suicidio .

I nomi delle vittime

Aggiornamento delle 7:00: Doppio omicidio questa notte a Paina di Giussano. Ad uccidere la mamma, Marina Cesano e la nonna Paola Parravicini, sarebbe stato Alessandro Turati, soprannominato il baffo, che subito dopo il gesto agghiacciante si è tolto la vita. Nell’appartamento nessun segno di rapina. I primi accertamenti della scientifica sui cadaveri avrebbero escluso tracce di aggressioni. Le donne sarebbero state uccise nel sonno e nei minuti successivi sarebbe avvenuto il suicidio.

Omicidio suicidio a Paina

E’ passata da poco la mezzanotte e ci sono almeno tre gazzelle dei Carabinieri, un’automedica e un’ambulanza del 118 in questo momento in via Ada Negri, strada a fondo chiuso nei pressi dell’omonima scuola a Paina di Giussano. Contorni indefiniti per quello che secondo le prime informazioni sembra essere un omicidio suicidio.

Tre morti: madre, figlia e nipote

Il 118 e l’Arma sono arrivati verso le 23. Tre i morti nel piccolo appartamento teatro della tragedia. I corpi presenterebbero ferite da coltello. Sarebbe stato un 28enne a uccidere nel sonno la madre 52enne e la nonna 88enne, trovate senza vita a letto. Poi si sarebbe tolto lui stesso la vita.

L’ambulanza è appena andata via. Nessun segno d’effrazione

Poco prima dell’una l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano è ripartita a sirene spente. L’allarme è stato dato alle 23 da un vicino che non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. Poi sono intervenuti i Vigili del fuoco. Nessun segno d’effrazione (anzi, pare porta chiusa dall’interno) nell’appartamento al terzo piano di una bella palazzina in un quartiere residenziale tranquillo. Almeno fino a questa notte.