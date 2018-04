Palio di Legnano, infuria la polemica sul cavallo morto.

Palio di Legnano, blitz degli animalisti

Blitz del Movimento Centopercentoanimalisti al centro ippico La stella di Legnano, dove sabato 7 aprile sono andate in scena le corse a pelo in preparazione del Palio del prossimo 27 maggio. Durante le gare, due fantini sono caduti e un cavallo si è infortunato gravemente e i veterinari hanno deciso di sopprimerlo. Sull’accaduto si sono già espresse la Lav (che ha chiesto l’apertura di un’inchiesta) e Aidaa (cha ha preannunciato un esposto in Procura). E nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 aprile è arrivata l’incursione notturna di Centopercentoanimalisti.

“Non è stato un incidente”

“Un altro cavallo ucciso nella preparazione di un palio – scrivono gli attivisti del movimento -, questa volta a Legnano. Non vengano a dire che è stato un incidente: quando si creano tutte le condizioni perché avvengano disgrazie, non è un incidente. Quanti cavalli sono stati uccisi nei palii? Manifestazioni inutili, obsolete, fuori dal tempo. Mantenute solo per dar lustro a qualche politicante locale e attirare qualche turista, per non parlare delle scommesse clandestine che ci girano attorno. E anche quando incidenti gravi non avvengono, per gli animali il palio è solo stress, paura, sofferenza. E ben lo sanno i fantini, che sono i primi aguzzini: per loro il cavallo è solo uno strumento da sfruttare al massimo, senza riguardi”.

“In un Paese civile gli spettacoli che provocano sofferenza animale dovrebbero essere aboliti”