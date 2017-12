Parco comunale intitolato a Falcone e Borsellino

Parco comunale, ecco a chi sarà dedicato

Il parco comunale sarà intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Altri due edifici invece saranno dedicati a due uboldesi che hanno fatto tanto per la loro comunità: il Centro Sportivo Comunale sarà intitolato a Claudio Galli e la Casa dei Talenti sarà a Giancarlo Radrizzani. «L’intitolazione a Falcone e Borsellino è particolare, voluta, sentita e scelta. Per me mai come oggi importante», ha detto il sindaco.

I motivi della scelta

Guzzetti ha spiegato che la scelta è dettata dal fatto che nel parco tutte le mattine centinaia di ragazzi si recano a scuola. «Davanti al nostro parco passano quasi tutti i cittadini e perché nel nostro parco aprirà presto anche la Caserma dei Carabinieri – ha aggiunto – Intitolare a loro questo parco significa dare un preciso segnale a tutti i cittadini, ai giovani in particolare modo, perché ogni giorno pensino e ricordino che c’è gente che è morta per lo Stato e per combattere la mafia. La mafia, ve lo assicuro, non è un affare solo di certe regioni ma tocca anche le nostre realtà, le nostre comunità.

Due edifici intitolati ad altrettanti uboldesi

