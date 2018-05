Paura a scuola, studenti intossicati a Milano.

Momenti di paura alla scuola Ilaria Alpi di via San Colombano: poco prima di mezzogiorno alcuni studenti di una terza media hanno iniziato a tossire. “Mi bruciavano gli occhi – hanno detto alcune alunne -, mi colava il naso e avevo fastidio alla gola. Ho cominciato a tossire e sentivo il naso bruciare”.

Gli studenti sono stati portati in palestra.

Sul posto, oltre ai carabinieri e alla polizia locale, anche due mezzi dei vigili del fuoco che dovranno ora accertare le cause dell’intossicazione. Secondo le prime ricostruzioni, qualche ragazzo potrebbe aver spruzzato uno spray urticante o un detersivo all’interno della classe. Le forze dell’ordine, tuttavia, non hanno trovato, per ora, nessuna bomboletta.

Non è il primo caso

Un caso simile era successo lo scorso dicembre, sempre con intossicazioni da sostanze urticanti. In quel caso, si era trattato di detergenti utilizzati per la pulizia dei pavimenti che avevano causato irritazioni tra studenti e personale scolastico. Gli alunni e gli insegnanti sono stati visitati dai soccorritori del 118 ma nessuno sembra in gravi condizioni.