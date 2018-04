Paura al volante e intossicazioni: questi gli interventi dei nostri soccorritori nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 aprile.

Paura al volante: auto fuori strada e ribaltamento

Primi momenti di tensione e Senago, quando all’1.33 di stanotte la Croce Rossa di Paderno è intervenuta in via Brodolini per soccorrere una ragazza di 23 anni, finita fuori strada con la sua auto. La giovane non ha, per fortuna, riportato gravi ferite ed è stata portata all’ospedale di Paderno Dugnano in codice verde.

Erano le 4.27 quando invece i carabinieri della Compagnia di Saronno e l’Azzurra di Caronno sono intervenuti in via Bainsizza a Caronno Pertusella, dove un’auto si è ribaltata con tre persone a bordo. I tre feriti, 2 donne di 37 e 40 anni e un uomo di 39, sono stati poi trasportati in ospedale in codice giallo.

Alle 4.40, sulla strada provinciale 12 di Busto Garolfo, i soccorritori si sono precipitati in codice rosso per un’auto finita fuori strada. I soccorritori dell’Azzurra Buscate hanno poi constatato che la situazione non era per fortuna grave. I due conducenti, un ragazzo di 23 e uno di 24 anni, sono stati accompagnati all’ospedale di Legnano in verde.

Intossicazioni nella notte

In piazza Italia a Magnago, i volontari dell’Azzurra Buscate sono intervenuti a mezzanotte e venti per soccorrere un uomo di 58 anni, vittimi di un’intossicazione etilica. L’uomo, soccorso in codice giallo, è stato trasportato all’ospedale di Legnano, in codice verde.

Tanta paura anche a Mesero, in via Mattei, dove alle 23.03 un’ambulanza dell’Azzurra Cuggiono è intervenuta per un’intossicazione alimentare. Giunti in codice giallo, i soccorritori si sono subito occupati di una donna di 50 anni. Le condizioni della 50enne sono sembrate un po’ più gravi ed è stata accompagnata a Magenta, in codice giallo.

A Garbagnate Milanese, la Croce Rossa si è recata in via Garibaldi per intercettare un’intossicazione da farmaci di cui è rimasto vittima un uomo di 42 anni. I soccorritori sono stati allertati alle 3.28 per gestire il codice giallo. L’uomo è stato poi portato all’ospedale di Garbagnate sempre in codice giallo.

I soccorsi intervengono pure su un’aggressione

In via Milano a Baranzate, alle 2 di stanotte, i carabinieri della Compagnia di Rho e i soccorritori sono intervenuti per sedare un’aggressione. Si tratta di un ragazzo di 28 anni che, dopo un primo accertamento, è stato trasportato all’ospedale Sacco di Milano alle 2.37 in codice verde.