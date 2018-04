Paura in una scuola elementare di Busto Arsizio per il crollo di un controsoffitto.

Oggi, mercoledì 18 aprile, alle 16.00 i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti nella scuola elementare in via Dante Alighieri a Busto Arsizio per il crollo di 10 mq di controsoffitto. Alcuni alunni della classe seconda sono stati lievemente feriti. L’intero edificio scolastico è stato fatto evacuare e immediatamente messo in sicurezza dai Vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa. L’intera struttura rimarrà chiusa sino a una completa verifica da parte degli uffici competenti.