Istanti di paura, nella notte tra sabato e domenica, per i Vigili del fuoco del distaccamento magentino.

Incidente a Pontenuovo

I volontari erano impegnati poco dopo l’una e mezza in un intervento a Pontenuovo di Magenta, insieme ad una pattuglia dei carabinieri: una vettura, infatti, aveva sbattuto contro il guard rail all’altezza della chiesetta della frazione.

Paura per i pompieri

All’improvviso è sopraggiunta un’auto che ha rischiato di travolgere i soccorritori, che stavano mettendo in sicurezza l’area del’incidente, fortunatamente non grave (un uomo di 42 anni è finito in codice verde al pronto soccorso di Magenta).