Diversi gli interventi dei soccorritori nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 aprile. Il più grave per l’investimento di un 14enne a Cuggiono.

Paura per un 14enne investito

Un giovane di 14 anni è stato investito in Piazzale dello sport a Cuggiono dieci minuti prima delle 22.00. Sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza di Arluno che ha trasportato il giovane all’ospedale di Legnano in codice rosso.

Malore a Saronno

Una ragazza di 38 anni ha accusato un malore alle 23.20 a Saronno, in via Varese. A prestarle i primi soccorsi l’ambulanza dellaCroce Rossa di Saronno che ha trasportato la giovane all’ospedale cittadino per accertamenti aggiuntivi.

Scontro di gioco

Alle 23.00 a Castellanza, in via Asti, un ragazzo di 20 anni è stato soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio per uno scontro di gioco. Nulla di grave per il giovane che però è stato trasportato all’ospedale di Busto per accertamenti.

Cadute al suolo

Un 55enne è caduto al stoloni via Airaghi a Settimo Milanese poco dopo le 20.00. Sul posto la Croce Rossa di Settimo che ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale di Rho. Anche un 42enne è stato soccorso a Bollate, in via Pascoli, per essere caduto. Sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Paderno qualche minuto dopo le 21.00 e, dopo i primi accertamenti, hanno trasportato l’uomo all’ospedale milanese Sacco.