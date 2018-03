Una ciclista di 50 anni è stata investita in via Milano.

Ciclista investita

Venti minuti dopo le 9.00 di questa mattina, giovedì 15 marzo, una donna di 50 anni è stata investita in via Milano a San Giorgio su Legnano mentre era a bordo della sua bicicletta. Tanta la paura per la donna che è stata prontamente soccorsa dall’ambulanza della Croce Bianca di Legnano e poi trasportata al pronto soccorso per accertamenti.