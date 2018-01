Paura per una signora di Bollate che non dava più notizie di sè

Momenti di paura per una donna in via Mazzini

Un dispiegamento notevole di mezzi di soccorso si è riversato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 gennaio, in via Giuseppe Mazzini a Bollate. Una signora anziana residente ad uno dei piani alti di uno dei palazzi non avrebbe più dato notizie sul suo conto. Immediato è stato l’intervento di tre camionette dei Vigili del Fuoco, quello di una vettura dei Carabinieri e un’ambulanza. Dopo pochi minuti la signora è stata ritrovata nella sua abitazione in buone condizioni.