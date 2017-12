Perde il controllo dell’auto mentre sta andando a fare benzina a San Giorgio su Legnano in via per Villa Cortese.

Perde il controllo dell’auto: paura per una 72enne

Stava andando a fare benzina a San Giorgio su Legnano, quando una 72enne perde il controllo della sua macchina. E’ quanto successo ieri, venerdì 22 dicembre, intorno alle 12. Il veicolo della donna si è così schiantato contro il marciapiede e ha sfiorato un cartello. Tanto lo spavento. Infatti i soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

I soccorsi

Sul posto è giunta subito un’ambulanza che ha prestato i soccorsi alla 72enne. La donna, per fortuna, non si è fatta nulla di grane, ma è stata comunque portata in ospedale a Legnano alle 12.15 in codice verde.