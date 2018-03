Incidente sulla Vigevanese. Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: i due feriti sono di Settimo.

Incidente sulla Vigevanese: perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta in pochi istanti per mettere in sicurezza l’area. Dalle primissime informazioni, si parla di un 84enne di Settimo Milanese che ha perso il controllo della sua auto, una Toyota Aygo, sulla strada Nuova Vigevanese, in corrispondenza della via per Cesano, intorno alle 11.30.

In ospedale in codice giallo

È finito fuori strada: ha fatto tutto da solo, almeno secondo una prima ricostruzione degli agenti. A bordo, anche una donna, una 75enne, anch’essa di Settimo Milanese, che ha riportato traumi a seguito del violento impatto. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale: per l’anziano è stato chiamato anche l’elisoccorso che lo ha portato al San Gerardo di Monza.

Prognosi riservata per il conducente

La donna, invece, è finita al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo per controllare le lesioni. Per l’uomo la prognosi rimane riservata. La strada è stata chiusa per circa un’ora, per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso (sul campo da calcio del vicino istituto Comprensivo) e per i soccorsi.