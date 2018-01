Il petardo ha distrutto il cassonetto

Il primo vandalismo del nuovo anno pochi minuti dopo la mezzanotte

Cassonetto della Caritas distrutto e vestiti in mezzo alla strada. E’ arrivato pochissimi minuti dopo la mezzanotte il primo vandalismo del nuovo anno. Protagonisti i soliti ignoti di Pogliano Milanese quelli che ogni fine settimana si divertono a mettere a soqquadro il paese.

Petardo nel cassonetto di via Arluno

I vandali questa volta si sono divertiti a far saltare in aria il cassonetto della Caritas di via Arluno. Per provocare un boato maggiore e festeggiare, secondo il loro punto di vista, nel modo migliore l’arrivo del nuovo anno hanno lanciato all’interno del cassonetto un grosso petardo.

Vestiti in mezzo alla strada

A causa del botto, il cassonetto è andato completamente in frantumi e i vestiti, lasciati dai cittadini per le persone povere, sono volati in mezzo alla strada ed ora sono inutilizzabili.