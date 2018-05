L’investitura dei capitani alla presenza del sindaco Fratus

Il palio deve essere una grande occasione d’incontro

Piazza San Magno gremita, sabato sera 12 maggio, per la cerimonia dell’investitura dei capitani del Palio, della presentazione delle reggenze e dell’iscrizione delle contrade alla gara ippica. Alla fine della cerimonia, un emozionato Gianbattista Fratus, sindaco della città, ha tenuto il suo primo discorso pubblico nella veste di Supremo magistrato del Palio. Si è rivolto ai contradaioli ma soprattutto ai capitani di contrada perché si facciano promotori di questo messaggio: “E’ vero che per i contradaioli vincere il Palio è tutto e che ogni contrada lavora un anno intero per questo, ma c’è un fine ben più importante. Il Palio deve essere soprattutto una grande occasione di incontro, di spettacolo, di promozione della città, È questo il fine comune”

