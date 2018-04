Picchiava i genitori per avere i soldi per comprare la droga, 40enne italiano arrestato dai carabinieri.

Picchiava i genitori: l’intervento dei carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, sabato 21 aprile, i carabinieri della Tenenza di Bollate hanno tratto in arresto un 40enne italiano. L’uomo, commesso, già noto alla Giustizia, è ritenuto responsabile di estorsione. I militari sono intervenuti presso l’abitazione dei genitori 66enni, su richiesta di questi ultimi, dove l’uomo si era recato poco prima per ottenere denaro per l’acquisto di stupefacenti.

Schiaffi e pugni a mamma e papà

Al rifiuto dei genitori, il 40enne non ha esitato a minacciarli e colpirli con schiaffi e pugni. Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato il figlio violento. Inoltre, hanno appreso che tali richieste andavano avanti da un paio di settimane, durante le quali, con le stesse modalità, aveva ottenuto dai genitori 1.500 euro. Per gli anziani non è stato necessario il ricorso a cure mediche, mentre l’arrestato è stato condotto a San Vittore.