Pino secolare cade sul tetto di un chiosco nel parco di Mazzo di Rho.

Paura a Mazzo di Rho per un pino secolare del parco caduto improvvisamente sul tetto del chiosco adibito a vendita di bibite e dolci. Per fortuna al momento dell’incidente avvenuto poco fa. La proprietaria si trovava all’esterno del casotto e al parco non c’erano bambini. Nessuno è rimasto ferito. Polemica dei residenti che contestano al Comune la scarsa manutenzione del verde pubblico.