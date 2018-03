Precipita da un ponteggio: paura questa mattina, domenica, al padiglione Uno di Rho Fiera per un 26enne.

Precipita da un ponteggio a Rho Fiera

Questa mattina, domenica, intorno alle 8.30, un ragazzo di 26 anni è precipitato da un soppalco di tre metri al padiglione 5l, durante l’allestimento dell’imminente Salone del mobile. Il giovane, per cause ancora al vaglio degli uomini del commissariato, è caduto a terra battendo la testa. Sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti un’ambulanza di Rho Soccorso e l’equipe dell’automedica inviata dal vicino ospedale Sacco. Dopo i primi soccorsi sul posto, il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale con un forte trauma cranico.