Pregiudicato arrestato il giorno di Pasqua dagli Agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Rho Pero

Pregiudicato arrestato per tentato furto aggravato

Introno alle 14.00 della domenica di Pasqua, 1 aprile, il 112 ha ricevuto una segnalazione dove veniva indicato che in via Cornaggia a Rho un uomo si era introdotto in un’auto parcheggiata e stava cercando di metterla in moto per rubarla. In poco tempo sul posto sono arrivati gli Agenti del Commissariato di Polizia di Rho Pero proprio mentre l’uomo stava uscendo dall’auto entrando in un’altra per cercare di rubare anche questa. I poliziotti, individuato quindi l’uomo, lo hanno bloccato mentre tentava la fuga, durata solo pochi metri. E’ stato identificato come D. R. S., italiano di 45 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio e senza fissa dimora. L’uomo è stato quindi accompagnato negli Uffici del Commissariato di Polizia di Stato di Rho Pero e al termine delle attività di Polizia Giudiziaria è stato arrestato per flagranza di reato per tentato furto aggravato e danneggiamenti aggravati. E’ stato poi condotto al carcere milanese di San Vittore.