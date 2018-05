Presunti maltrattamenti all’asilo: testimonianza esclusiva

Maltrattamenti, asilo

I fatti riferiti all’anno scolastico 2015-2016

I presunti maltrattamenti alla scuola dell’infanzia Ponti di Solbiate Olona risalgono all’anno scolastico 2015-2016, durante il quale – in seguito a vari elementi, tra cui disagi e malesseri manifestati dai bambini – cinque genitori della sezione verde presentano denuncia alla Procura di Busto Arsizio.

Intercettazioni ambientali

Si apre l’indagine che porta alle intercettazioni ambientali, attraverso registrazioni nascoste di telecamere posizionate a scuola, tra il 26 aprile e il 26 maggio 2016. Il Gip dopo averle visionate emette ordinanza a procedere con la formulazione dell’imputazione: «E’ ictu oculi evincibile un’anomalia nei comportamenti – si legge nell’ordinanza – che si traduce in una incapacità di governare i bambini ma che va ben oltre l’abuso di mezzi di correzione, per sconfinare nel maltrattamento».

Respinta la richiesta di archiviazione, il processo a giugno

Per la docente accusata – poi spostata in un’altra scuola – era stata respinta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, con il Gip che ha invece accolto le istanze del legale dei genitori, decidendo per la formulazione dell’imputazione. La data del processo è fissata il 19 giugno.

