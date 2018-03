Inaugurato il primo defibrillatore esterno a Nerviano, donato dall’associazione “Lascia la tua Impronta”. Un importante alleato per il primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

Nerviano ha il suo primo defibrillatore esterno. Il primo strumento salvavita è stato installato e inaugurato ieri mattina all’esterno della biblioteca comunale.

“Oggi è una giornata importante per l’arrivo di un’ apparecchiatura importante”, ha spiegato il sindaco Massimo Cozzi con al suo fianco l’assessore allo sport Alfredo Re Sartò. Entrambi presenti al taglio del nastro per il primo defibrillatore esterno, che si aggiunge a quelli già presenti negli impianti sportivi e nelle palestre della città . “Grazie a chi ci ha donato questo primo strumento esterno, è stato un grande gesto. Siamo attenti alla salute dei cittadini e proseguiremo su questa strada vista anche la recente mozione sul tema approvata all’unanimità in consiglio comunale”, ha aggiunto il sindaco.Il momento dell’inaugurazione:

Il cuore dei volontari per le emergenze