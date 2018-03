Fiamme dalla canna fumaria del Centro Ippico San Giovanni di Casorezzo. Sul posto i vigili del fuoco. a domare il principio d’incendio.

Principio d’incendio, nessun ferito

E’ successo giovedì pomeriggio. Vigili del fuoco e ambulanze impegnate nella vecchia strada vicinale per Parabiaco, sul tetto del Centro Ippico San Giovanni di Casorezzo. Causa del principio d’incendio una canna fumaria malfunzionante che, non permettendo il corretto tiraggio, ha fatto “ricadere” fiamme e fumo nella struttura. I vigili del fuoco hanno poi riscontrato irregolarità anche in un secondo impianto della struttura adibito a cucina. Fortunatamente non si è registrato nessun intossicato o ferito.