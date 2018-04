Punkreas al Salice.

Punkreas per il 25 Aprile

Folla al centro sociale Il salice di via Pertini a Legnano per la festa del 25 Aprile, nei giorni scorsi al centro della polemica per il mancato ok al concerto dei Punkreas. La celebre punk band si è comunque presentata nello spazio di Mazzafame dove ha trovato moltissimi fan ad attenderla. I cinque componenti del gruppo hanno partecipato al pranzo sociale di mezzogiorno e nel pomeriggio hanno imbracciato gli strumenti proponendo i loro più grandi successi.

