Quatro sono stati i malori che hanno interessato la notte tra mercoledì 20 e giovedì 21.

I malori

Poco dopo le 23 l’ambulanza di Arese è stata chiamata per un un malore avvenuto in via grand paradiso ad Arese. I soccorritori hanno prestato aiuto ad un 34enne che poi è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate per ulteriori accertamenti. Quaranta minuti dopo la mezzanotte, a Saronno esattamente in via 1° maggio, un 35enne ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Saronno che hanno deciso di trasportare l’uomo all’ospedale per ulteriori accertamenti. A Legnano, invece, i soccorritori della Croce Rossa di Legnano sono intervenuti in via Alberto da Giussano alle 2.56 per prestare aiuto ad una 56enne. La donna non è stata trasportata in alcun nosocomio perché non grave. Alle 5.31, in piazza libertà a Rho, si è verificato ‘ultimo malore della notte. L’interessato è un uomo di 42 anni che è stato aiutato da Rho Scoccorso e poi trasportato all’ospedale rhodense in codice giallo per accertamenti.

Incidente a Corbetta

Alle 23.40 si è verificato in Triste a Corbetta, un incidente tra due auto. Coinvolte due donne, una di 45 anni e l’altra di 57. I soccorritori della Croce Bianca di Magenta hanno poi trasportato le due all’ospedale magentino.