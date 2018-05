Raffica di aggressioni nella notte appena trascorsa.

Raffica di aggressioni, paura a Pero e Rescaldina

Notte di superlavoro per il personale del 118, quella tra sabato 5 e domenica 6 maggio. Molti gli eventi violenti, aggressioni più o meno gravi. I due episodi più eclatanti sono stati registrati a Pero e a Rescaldina.

A Pero, l’allarme è scattato poco prima delle 22.30 sul Sempione. Un’ambulanza di Astra soccorso e un’automedica sono intervenute in codice rosso per un’aggressione. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio è stato un uomo di 53 anni, accompagnato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano.

A Rescaldina, la chiamata al 118 è partita nel cuore della notte, alle 3.30. In via Fratelli d’Italia era in corso una violenta lite tra giovani. Un 17enne è rimasto ferito. Soccorso da un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e da un’automedica, il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano.

Allarme anche a Origgio, in via per Caronno. Alle 4.18 la Sos Uboldo è stata allertata per un’aggressione ai danni di un 18enne. L’ambulanza è intervenuta in giallo ma fortunatamente le condizioni del ragazzo non erano preoccupanti, tanto che è arrivato all’ospedale di Saronno in codice verde. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Stesso copione ad Arese, in via Salvador Allende. Qui un’ambulanza della Misericordia aresina ha soccorso un uomo di 44 anni senza però trasportarlo in ospedale.

Auto fuori strada a Settimo

Paura a Settimo Milanese, per un’auto finita fuori strada. E’ successo poco dopo le 4.30 in via Reiss Romoli, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rho e un’ambulanza. Coinvolto un giovane di 27 anni per il quale non è stato necessario il ricovero.

Scontro con quattro feriti a Magenta

A Magenta, poco dopo mezzanotte e mezza, due auto si sono scontrate. Coinvolti quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Due di loro sono stati accompagnati all’ospedale di Magenta. Le ambulanze della Croce bianca di Sedriano e della Croce bianca di Magenta, intervenute in codice giallo, sono arrivate al Fornaroli in verde.