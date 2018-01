Raffica di furti a Cislago: numerosi sono i casi denunciati negli scorsi giorni dai cittadini, in particolare della frazione Massina.

Raffica di furti: villa devastata alla Massina

Mentre i proprietari erano in Polonia per le vacanze, i ladri hanno devastato lunedì, dalle 17.30 alle 20.30, la loro villetta in via Turati, nella frazione Massina, facendo razzia di oro, gioielli, contanti e anche di tanti ricordi di famiglia. Approfittandosi dell’assenza dei padroni di casa, la banda ha avuto tutto il tempo per mettere a soqquadro la villa, creando ingenti danni e fuggendo con un cospicuo bottino. Ad accorgersi di tutto un vicino. Ulteriori dettagli su La Settimana in edicola da oggi, venerdì 12 gennaio.