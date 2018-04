Notte di Pasqua tutto sommato tranquilla nel nord-ovest Milano. I soccorritori sono stati chiamati per pochi episodi, tutti non gravi.

Ragazza aggredita

Poco prima delle 3 la Croce Rossa di Garbagnate è stata chiamata a Baranzate per soccorrere una 20enne aggredita in strada in via Milano. La giovane ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Rho.

Incidente a Settimo

Attorno alle 3.45, in via Edison nella frazione di Seguro, segnalata la caduta di un uomo di 58 anni, soccorso dalla Intersos di Marcallo e portato all’ospedale San Carlo in codice verde.