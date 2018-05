Voleva buttarsi da una gru

La giovane era salita su una gru

Paura a Castellanza per una giovane che minacciava di buttarsi nel vuoto. ieri sera, venerdì 18 maggio, intorno alle 20.30. La ragazza, che fa parte di una comunità, è entrata in un cantiere di via Buonarroti, si è arrampicata su una gru e ha gridato che voleva gettarsi.

I soccorsi e il salvataggio

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, i vigili del fuoco di Legnano e quelli volontari di Inveruno. Sono saliti a parlare con lei un carabiniere e un pompiere che sono riusciti a convincere la 17enne a scendere. Con l’aiuto del gruppo Saf è stata riportata a terra. Poi il trasporto in ospedale sull’ambulanza della Croce Rossa.

