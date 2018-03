I ragazzini giocano sui binari: treno bloccato in mezzo alle campagne.

La rabbia dei pendolari. E’ accaduto questa mattina.

Venti minuti fermi in treno, in mezzo alla campagna tra Rho e Vanzago per colpa di persone sui binari.

A causa sembrerebbe di un gruppo di ragazzini che si stava rincorrendo per gioco lungo la ferrovia. Rabbia tra i passeggeri del convoglio che hanno contattato la nostra redazione per segnalare il disagio.