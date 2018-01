Scomparso Giovanni Ion Timofti di 13 anni, residente a Villa Guardia.

Scomparso un ragazzino dalla sua casa di Villa Guardia

Non si hanno più notizie di lui. Stamattina alle 7 la mamma è andata a svegliarlo ma non era a letto. E neppure in casa. Immediatamente è scattata la denuncia ai Carabinieri. “Non ho assolutamente idea di dove possa essere andato”, le parole della mamma, Maria Timofti. “Spero torni presto, aiutatemi a trovarlo”. In paese e nel circondario è scattato il tam tam invitando chiunque le avesse a fornire informazioni utili.

Indossava pantaloni grigi e una felpa

E’ uscito di casa senza gli occhiali e senza la giacca. Al momento della scomparsa indossava un pantalone grigio e una felpa blu.

Arrivata alla mamma una segnalazione

Potrebbe essersi diretto in Svizzera. Una segnalazione giunta alla mamma parla di un ragazzino nelle vicinanze della dogana di Ponte Faloppia. Secondo quanto riferito, il giovane camminava solo in direzione Svizzera. Alle 8.45. La persona non è riuscita a vedere il viso del ragazzino. Tutte le informazioni sono state passate ai Carabinieri di Lurate Caccivio.

