Rapina in Posta a Castronno (Varese) nella mattinata di sabato 31 marzo.

Rapina in Posta, bottino ingente

Attorno alle 8, tre individui travisati e senza armi, dopo aver infranto a colpi di martello la vetrata d’ingresso dell’ufficio postale di Castronno, hanno consumato una rapina portando via un sacco contenente denaro contante. Non si conosce l’esatta somma che dovrebbe essere di circa 40.000 euro. Nessuno degli impiegati presenti è stato ferito. L’azione è stata fulminea. Indagini in corso da parte dei Carabinieri con posti di controllo attorno alla zona e analisi di videosorveglianze presenti.