Rapina in posta, con arma da fuoco in mano. E’ successo intorno alle 10 di giovedì 4 gennaio in via Testori a Novate.

Rapina in posta: i fatti

Intorno alle 10 due balordi, probabilmente di nazionalità italiana, hanno raggiunto a piedi (forse un palo a bordo dell’auto li attendeva altrove) l’edificio postale, sono entrati col volto coperto e hanno intimato ai cassieri di svuotare le casse.

Malore per una dipendente

Una dipendente dell’ufficio postale per la paura ha accusato un malore ed è stata portata in codice giallo al Sacco. In pochi istanti i malviventi hanno raccattato le banconote (da quantificare il bottino) e si son dileguati. Indagano i carabinieri.