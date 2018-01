Rapinata del cellulare sul treno.

Paura per una giovane rapinata del cellulare sul treno

Le si è avvicinato, poi l’ha rapinata del cellulare sul treno su cui stava viaggiando. E’ successo la sera di lunedì 8 gennaio alla stazione di Legnano. Una 27enne si trovava sul convoglio quando si è trovata di fronte un uomo. Tutto è durato solo pochi istanti. La giovane è stata aggredita, il malvivente è riuscito ad afferrarle il telefonino e scappare.

Sul posto i soccorsi

La ragazza è rimasta molto scosso dall’accaduto. Per questo, oltre che per verificare le sue condizioni di salute, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa. Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. La 27enne se l’è cavata fortunatamente solo con un grande spavento e non è stata portata in ospedale.