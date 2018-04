Rapina ai danni di un benzinaio di Saronno da parte di due malviventi armati di pistola e a volto coperto.

Rapinato benzianaio a Saronno

Questa mattina, venerdì 13 aprile, intorno alle 10, un distributore di benzina in viale Lombardia a Saronno è stato rapinato da due banditi a volto coperto. Si sono presentato nella stazione di servizio a bordo di una Volkswagen Golf grigia. Scesi dell’auto hanno minacciato con una pistola l’impiegato che è stato costretto a consegnare ai malviventi quello che aveva in tasca cioè circa 300 euro. Sono poi scappati lungo la Saronno-Monza in direzione di Solaro. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Saronno per risalire ai due rapinatori.