Rapina in farmacia.

Il colpo nella farmacia di Rescalda

Ha agito da solo entrando nella farmacia di via Da Giussano a Rescalda, frazione di Rescaldina, per poi scappare col bottino. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 aprile. Intorno alle 18.30 un giovane ha fatto il suo ingresso nel negozio. Il visto parzialmente travisato, nessun’arma in pugno. Si è diretto verso il bancone e si è fatto consegnare dei contanti, pari a poche centinaia di euro. Poi è scappato a piedi.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Legnano.