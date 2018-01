Re Mogi il ritorno dopo la consegna del 2000 per porre l’attenzione sulle aree dismesse.

Re Mogi consegnano alla vicesindaco Percl(oro), amianto e biro

Tre Re Mogi nella tarda mattinata hanno consegnato dei doni in municipio. L’idea è di Comitato acqua bene comune del Saronnese e Ambiente Saronno onlus. Lo scopo: puntare l’attenzione sulla ex area industriale Cantoni. Sono “Mogi” e non “Magi” perché “assai tristi per la situazione in cui versa l’area ex Cantoni, la falda acquifera a essa sottostante e le sorti di quanto vi verrà realizzato, hanno portato i loro doni al sindaco Alessandro Fagioli”, spiegano in un comunicato stampa. Così sono entrati in municipio e hanno incontrato la vicesindaco Pierangela Vanzulli. A lei hanno consegnato i singolari doni. Quindi hanno anticipato che organizzeranno una mostra. Il tema è l’area dismessa e la sua storia. “In modo che tutti i cittadini siano informati”, spiegano. Non solo. “Raccoglieremo anche le 300 firme necessarie per chiedere un consiglio comunale aperto sul tema”, anticipano.

Ecco i doni al posto di oro, incenso e mirra

Hanno consegnato Percl(oro) al posto dell’oro. “Ovvero la sostanza che dal lontano 2009 inquina l’acqua”, chiariscono. Poi amianto al posto dell’incenso. “Anche se non ha lo stesso profumo”, ironizzano. “E’ l’altro inquinante che si tarda a bonificare”. E, infine, al posto della mirra una biro. Come simbolo “degli strumenti di comunicazione elementari per una amministrazione comunale” che, a loro detta, sarebbe carente. “Soprattutto su temi così importanti per il futuro della città”.

Un tavolo di confronto è la controproposta

La vicesindaco Pierangela Vanzulli ha ricevuto i doni a nome del sindaco. Quindi ha sottolineato come stia a cuore il tema ambientale. “Ho seguito di persona il recupero ambientale e la bonifica di due discariche”, sottolinea, ricordando l’impegno amministrativo nella vicina Gerenzano. “Ambiente e sociale hanno importanza prioritaria”. Quindi ha proposto di creare “un tavolo di confronto sul tema”. Secondo lei più efficace di un consiglio comunale aperto. Perché “spesso strumentalizzato per attaccare l’amministrazione in carica”. Proposta subito accolta dai Re Mogi.