Riaperta la biblioteca di Baranzate, vandalizzata nella notte di Capodanno da ignoti.

Disponibile al pubblico

Grande reazione della comunità baranzatese dopo l’atto vandalico che si è consumato ai danni della casa dei libri “Il quadrato” di Baranzate. Non solo una grande solidarietà raccolta sui social dal sindaco Luca Elia.

Alcuni volontari si sono rimboccati le maniche per rimettere a posto e consentire la riapertura della struttura al pubblico.

Il commento della biblioteca

“Ci pieghiamo (solo per pulire), ma non ci spezziamo! Grazie a un gruppo di volontari e allo staff riusciamo a ripristinare la biblioteca e riapriamo domani in orario consueto”.