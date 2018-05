Intervento dei carabinieri fuori dal centro d’accoglienza Barbara Melzi per una protesta dei richiedenti asilo.

Materasso in fiamme e agitazione alla Barbara Melzi

Mattinata agitata in via Melzi davanti all’ingresso del centro d’accoglienza per richiedenti asilo. A quanto appreso, uno dei richiedenti asilo allontanati nei giorni scorsi sarebbe tornato inscenando una protesta, dando fuoco a un materasso gettato in mezzo alla strada. Sul posto i carabinieri, che hanno riportato la situazione alla normalità.

