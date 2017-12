Rifiuti, ecco come funziona nelle feste Comune per Comune. Asm comunica che in occasione delle festività natalizie (25 e 26 dicembre 2017), Capodanno (1 gennaio 2018) ed Epifania (6 gennaio 2018), la raccolta porta a porta dei rifiuti nei propri Comuni soci, in cui gestisce direttamente o attraverso la partecipata ALA srl, il servizio di igiene ambientale, dove previsto, subirà delle variazioni.

Rifiuti a Boffalora sopra Ticino

Le raccolte di umido e vetro di lunedì 25 dicembre 2017 saranno anticipate a sabato 23 dicembre 2017; la raccolta del secco residuo di martedì 26 dicembre 2017 sarà invece posticipata a mercoledì 27 dicembre 2017, giorno in cui si svolgerà regolarmente anche la raccolta della carta. Per quanto riguarda l’inizio del 2018, le raccolte di vetro e umido di lunedì 1 gennaio 2018 saranno posticipate a martedì 2 gennaio 2018, in cui si svolgerà regolarmente anche il servizio di raccolta del rifiuto secco residuo. La Piattaforma ecologica resterà chiusa nei giorni festivi.

Cuggiono

La raccolta dell’umido di lunedì 25 dicembre 2017 sarà posticipata a martedì 26 dicembre 2017, giorno in cui si svolgeranno regolarmente anche i ritiri di plastica e vetro; la raccolta dell’umido di lunedì 1 gennaio 2018 sarà posticipata a martedì 2 gennaio 2018, in cui si svolgerà regolarmente pure la raccolta di plastica e vetro; sabato 6 gennaio 2018 si eseguiranno regolarmente i servizi di spazzamento meccanizzato e mercato pomeridiano. Nei giorni festivi la Piattaforma ecologica resterà chiusa.

Magenta

Le raccolte di umido e secco di lunedì 25 dicembre 2017 saranno posticipate a martedì 26 dicembre 2017, in cui tutti i servizi previsti si svolgeranno regolarmente; le raccolte di umido e secco di lunedì 1 gennaio 2018 saranno posticipate a martedì 2 gennaio 2018, giorno in cui tutti i servizi previsti a calendario si svolgeranno regolarmente; sabato 6 gennaio 2018 i servizi si svolgeranno regolarmente. La Piattaforma ecologica resterà chiusa nei giorni festivi.

Marcallo con Casone

Non sono previsti a calendario raccolte di rifiuti nei giorni 25 e 26 dicembre 2017, 1 gennaio 2018. Mentre sabato 6 gennaio 2018 il servizio di raccolta di umido e secco residuo si effettuerà regolarmente. La Piattaforma ecologica resterà chiusa nei giorni festivi.

Ossona

Le raccolte di umido e vetro di lunedì 25 dicembre 2017 saranno posticipate a martedì 26 dicembre 2017, in cui si svolgerà regolarmente pure il ritiro del secco indifferenziato; le raccolte di umido e vetro di lunedì 1 gennaio 2018 saranno posticipate a martedì 2 gennaio 2018, insieme al regolare servizio di ritiro del secco indifferenziato. Nei giorni festivi il Centro di Raccolta resterà chiuso.

Robecco sul Naviglio

La raccolta del secco indifferenziato e dell’umido di lunedì 25 dicembre 2017 sarà recuperata martedì 26 dicembre 2017; la raccolta del secco indifferenziato e dell’umido di lunedì 1 gennaio 2018 sarà posticipata a martedì 2 gennaio 2018. Nei giorni festivi la Piattaforma ecologica resterà chiusa.

Santo Stefano Ticino

Le raccolte di vetro e lattine di martedì 26 dicembre 2017 si svolgeranno regolarmente, così come si eseguiranno i previsti ritiri a calendario del secco indifferenziato e dell’umido di sabato 6 gennaio 2018. Nei giorni festivi la Piattaforma ecologica resterà chiusa.