Notte movimentata, quella tra sabato 12 e domenica 13 maggio, per i soccorritori del 118 intervenuti su una rissa e su diversi incidenti

Notte movimentata, quella tra sabato 12 e domenica 13 maggio, per i soccorritori del 118. A mezzanotte un’ambulanza della Misericordia di Arese è dovute intervenire in giallo in via Matteotti a Arese per un’incidente stradale tra auto e motoche ha coinvolto una ragazzino di 17 anni. Una notte che ha fatto registrare anche 2 eventi violenti, uno a Abbiategrasso, dove alle 2.09, sulla strada Statale 429 un uomo di 51 anni è stato aggredito e uno a Bollate dove all’una e 10 minuti si è verificata una rissa tra due persone in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Grosso incidente stradale alle 2.24 a Legnano con l’intervento di 2 ambulanze del 118, l’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Tra i feriti anche un uomo di 80 anni.

Incidente stradale a Legnano

Una ragazza di 22 anni e un uomo di 80 anni coinvolti in un incidente stradale tra due auto avvenuto alle 2.24 in via Novara a Legnano. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa, una di Busto e una di Legnano e l’automedica. Oltre a loro, i carabinieri e i vigili del fuoco. Entrambe le persone sono state portate all’ospedale di Legnano per essere controllate dai medici del pronto soccorso. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

Aggressione a Abbiategrasso

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione avvenuta alle 2.09 sulla strada statale 494 sul territorio del Comune di Abbiategrasso. Coinvolto nella vicenda un uomo di 51 anni che è stato medicato sul posto dai volontari della Croce Azzurra di Abbiategrasso e successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta.

Rissa in piazza della Chiesa a Bollate

A Bollate, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, all’ 1.10 si è verificata una rissa tra 2 persone che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza, della Sos di Novate Milanese. Le due persone coinvolte nella rissa, iniziata per futili motivi, sono state trasportate all’ospedale Sacco di Milano entrambe in codice verde.

Incidente auto moto a Arese

Paura a Arese, a mezzanotte e tre minutu, in via Matteotti. Un’ambulanza della Misericordia è intervenuta su un incidente stradale auto moto che ha coinvolto un ragazzino di 17 anni. Fortunatamente nulla di grave, il giovane ha riportato escoriazioni ed è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate Milanese per i controlli. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Rho