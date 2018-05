Rissa e incidenti stradali, notte movimentata per i soccorritori del 118.

Rissa e incidenti stradali a Garbagnate, Vittuone e Arese

Notte movimentata, quella tra venerdì 11 e sabato 12 maggio, per i soccorritori del 118. Mezz’ora dopo la mezzanotte un’ambulanza della Croce Rossa di Garbagnate e una della Misericordia di Arese sono dovute intervenire in giallo in via Venezia a Garbagnate Milanese per un’incidente stradale tra due auto che ha coinvolto una uomo di 55 anni e un ragazzo di 25. Entrambi sono stati soccorsi e portati in ospedale, uno a Rho e l’altro al nosocomio di Garbagnate, fortunatamente entrambi in codice verde, quello meno grave. Paura anche a Vittuone, dove alle 3.20, in via Milano un uomo di 60 anni è rimasto ferito in un incidente tra due auto. L’uomo che ha riportato traumi e escoriazioni è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca di Sedriano. Sul posto per rilevare il sinistro anche i carabinieri della Locale Stazione. A Nerviano, poco dopo la mezzanotte, nella frazione di Sant’Ilario, malore per una persona di 50 anni.

Rissa in via Roma a Pogliano

A Pogliano Milanese, in via Roma, nel cuore del paese, alle 5.10 si è verificata una rissa tra 3 persone che ha richiesto l’intervento dei carabinieri e quello di due ambulanze, una della Croce Rossa di Lainate e una di Rho Soccorso. Due delle tre persone coinvolte nella rissa sono state trasportate all’ospedale di Rho entrambe in codice verde.

Ubriaco a Arese

Allarme a Arese, all’una e 24, in via Matteotti. Un’ambulanza della Misericordia è intervenuta su segnalazione di alcuni cittadini per un uomo disteso a terra privo di sensi. Era una ubriaco che ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.