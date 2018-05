Rissa sul treno, interviene la Polizia ferroviaria.

Rissa sul treno alla stazione di Novate

Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì 4 maggio alla stazione Trenord di Novate Milanese. Per fermare tre giovani è intervenuta la Polfer. Intorno alle 17, da Milano è arrivato uno dei tanti treni che ogni giorno trasportano pendolari. Questa volta però sul convoglio era in corso una rissa. Alcuni degli altri passeggeri hanno tentato di bloccare i contendenti – tre ragazzi intorno ai 20 anni – che poi sono stati fatti scendere dai controllori.

Convoglio preso a sassate

“Bottiglie di birra in mano, urla, parole di ogni genere verso il vagone del treno dove c’erano le altre persone con cui stavano litigando e menandosi. Poi hanno preso dei sassi dai vicini binari e hanno iniziato a tirarli contro il treno” hanno spiegato alcuni testimoni. Sul luogo è intervenuta la Polizia ferroviaria per ricostruire l’accaduto e calmare i giovani. Ora sono in corso le indagini.