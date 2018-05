Sta bene Maria Cristina Zorenko, scomparsa venerdì 11 maggio dal Pronto soccorso del San Gerardo di Monza

Ritrovata la 16enne monzese scomparsa

La ragazza ha passato la notte fuori casa e la madre Horanyuk Svitlana era molto preoccupata. La 16enne venerdì mattina era al Pronto soccorso del San Gerardo. Alle 11 circa è fuggita dal nosocomio e non è più tornata a casa.

L’appello della madre disperata

“Per favore se qualcuno ha visto o avete dei figli più meno della sua età datemi una mano – l’appello lanciato dalla madre – Qualsiasi informazione è utile. E’ stata vista lungo corso Milano. Mi sono precipitata lì ma non l’ho trovata. E non era nemmeno in stazione”.

Il ritrovamento

Poche ore fa il ritrovamento. La madre rassicura che fortunatamente la 16enne sta bene e si trova nel quartiere Cederna. E ci ringrazia per aver diffuso il suo disperato appello.