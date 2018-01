Ritrovato il bambino scomparso da casa ieri mattina a Villa Guardia.

Ritrovato il ragazzino scomparso

Ieri, lunedì 8 gennaio, alle 7 la mamma è andata a svegliarlo ma non era a letto. E neppure in casa. Immediatamente è scattata la denuncia ai Carabinieri. In paese e nel circondario è scattato il tam tam invitando chiunque le avesse a fornire informazioni utili.

Il ritrovamento

Proprio mentre forze dell’ordine e soccorsi si stavano mobilitando alla ricerca del piccolo di Villa Guardia, Giovanni è stato ritrovato a Uggiate Trevano. Non è ancora chiaro cosa sia successo.

Le parole della mamma

“Non l’ho ancora visto ma credo stia bene. Voglio solo ringraziare quelli che ci hanno aiutato”. Con queste parole la mamma di Giovanni al Giornale di Olgiate ha commentato il ritrovamento del figlio.