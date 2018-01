Fermato da un cittadino mentre ruba una bici, tenta anche di minacciarlo

Ruba una bici e reagisce all’arresto

Ieri mattina, 9 gennaio, un cittadino di Abbiategrasso ha assistito in diretta al furto della sua bici in piazza Marconi, prontamente ha inseguito e fermato il responsabile sul Ponte di San Pietro.

Tuttavia M.D.S.Y., brasiliano di anni 20, prima ha minacciato di morte la vittima e poi al tempestivo arrivo della Polizia Locale sul posto, ha reagito aggredendo il personale in divisa. Al termine della colluttazione il soggetto è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e minacce aggravate mentre un agente è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso.

Disposti i domiciliari dal giudice

Questa mattina la persona tratta in arresto è stata condotta presso il Tribunale di Pavia per il processo per direttissima ed al termine dell’udienza il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto, vista la pericolosità del soggetto, la custodia cautelare ai domiciliari.

L’Assessore Mercanti commenta: “Ancora una volta la nostra Polizia Locale è riuscita a dare una pronta risposta sul campo, dimostrando grande professionalità ed efficienza nei tempi d’intervento. I reati predatori purtroppo colpiscono le vittime in modo diretto e quindi ringrazio gli operatori per il proficuo intervento a tutela del cittadino”.