Nella serata di ieri, domenica, i Carabinieri della Compagnia di Saronno hanno denunciato due minori, poco più che sedicenni, residenti a Garbagnate Milanese, per tentato furto aggravato all’interno della “Pizzigoni”, istituto scolastico di Saronno.

Rubano a scuola: due minori vengono sorpresi

Nel pomeriggio di ieri, un solerte cittadino ha segnalato al 112 la presenza di un giovane che controllava la recinzione della scuola “Pizzigoni”, come se stesse cercando un accesso o stesse coprendo l’azione di qualcuno che vi si era introdotto. Immediato è stato l’intervento della pattuglia della stazione di Caronno Pertusella, che gravitava in zona per vigilare la periferia dei comuni del Saronnese. I militari, precipitatisi sul posto, sono entrati all’interno dell’edificio scolastico dove hanno colto in flagranza di reato due minori che avevano appena asportato da un’aula un computer portatile, completo di mouse e caricabatterie.

Per i ladri è scattata la denuncia

Terminato il sopralluogo per assicurarsi che null’altro fosse stato danneggiato o asportato, i Carabinieri hanno accompagnato i giovani in caserma dove, a conclusione degli accertamenti di rito, sono stati denunciati. Il maltolto ovviamente è stato restituito al responsabile dell’istituto scolastico. Dall’ispezione dei luoghi è emerso che i due soggetti avevano fatto accesso all’interno dell’istituto scolastico, forzando una porta laterale dell’edificio con l’ausilio di un cacciavite rinvenuto sul posto e sequestrato dai carabinieri operanti.