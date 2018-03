Federica Banfi era morta nell’incidente di Capodanno

Il paese è sgomento per il furto sulla tomba di Federica Banfi

Federica Banfi, ragazza di Canegrate, aveva solo 19 quando la sua vita è stata spezzata in un incidente stradale ad Aosta il 31 dicembre 2017. Era in montagna con l’oratorio per festeggiare la notte di Capodanno. Nei giorni scorsi ladri senza cuore sono andati sulla sua tomba facendo sparire i fiori che degli amici avevano deposto per lei.

Un gesto che ha provocato la reazione sdegnata di tutto il paese, social network compresi.